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Известный музыкант попал в аварию под Идрицей

Поэт и музыкант Вадим Степанцов попал в серьезную аварию. Как стало известно Псковской Ленте Новостей ДТП произошло под поселком Идрица в Псковской области.

В своих социальных сетях музыкант написал о том, что этот день станет его вторым днем рождения. «Друзья мои! Я жив, здоров и почти цел. Путешествие в Ригу прервалось на полпути, но настоящего индейца ничто не остановит. С днем рожденья меня!», - написал музыкант в Facebook.

Фото из социальных сетей Вадима Степанцова.

На фото и видео, выложенных Вадимом Степанцовым видно, что в его «Хонде» сильно пострадала передняя часть автомобиля, особенно правая сторона.

Напомним, Вадим Степанцов - создатель поэтической группы «Ордена куртуазных маньеристов» и музыкальной группы «Бахыт-Компот». Автор текстов для групп «Браво» («Король Оранжевое лето», «Добрый вечер, Москва», «Жар-птица»), «На-На» и «Тату».