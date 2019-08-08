АвтоМир / Происшествия / ДТП

Электрокар взорвался после ДТП. ВИДЕО

Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД. Как сообщает РИА Новости, авария произошла 10 августа около 21.00 на 40-м километре МКАД. В электромобиле находился 41-летний мужчина с двумя детьми. Мужчину госпитализировали. Детей осматривают врачи: у них обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщил РЕН ТВ водитель электрокара, он ехал по МКАДу, по левой полосе, со скоростью 100 километров в час и не заметил припаркованную машину, эвакуатор «ГАЗель».

Tesla Model 3 врезалась боком в эвакуатор, после чего загорелась. «Это неполноценный автопилот, в Model 3 функция "ассистент водителя", то есть я держал

руль», - пояснил пострадавший водитель.