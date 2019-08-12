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В реанимации скончался еще один из участников субботнего ДТП в Островском районе

В реанимации Островской больницы скончался водитель «Киа», пострадавший в ДТП в субботу, 10 августа, на трассе Р-23 в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, трое пассажиров «Киа», в том числе 9-летний ребенок, остаются в медицинском учреждении.

По уточненным данным, 10 августа на 328-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Островском районе водитель автомашины «Киа» пошел на опережение и совершил касательное столкновение с грузовиком «Вольво». После чего фура продолжила движение по направлению к центру проезжей части, где произошло касательное столкновение с «Мицубиси». После чего «Мицубиси» выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной «Киа». Водитель «Мицубиси» погиб на месте. В «Киа» пострадали 4 человека: двое мужчин, женщина и ребенок 9 лет.

