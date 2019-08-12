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Пенсионерку сбили на «зебре» в Новосокольниках

ДТП произошло в Пустошкинском районе. В 11.47 11 августа поступило сообщение о ДТП в деревне Щукино с участием легкового автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на 16-м км дороги Пустошка - Щукино - Алоль, водитель автомобиля «Лада Ларгус» 1987 года рождения на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево. Водитель получил травмы, не госпитализирован.

11 августа в 15.40 на перекрестке улиц Ленинская и Шоссейная в Новосокольниках водитель «Лада Веста», мужчина 1989 года рождения, наехал на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая не госпитализирована.