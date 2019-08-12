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Микроавтобус «Москва - Великие Луки» попал в страшное ДТП в Московской области

11 августа микроавтобус, следовавший по маршруту «Москва - Великие Луки», попал в серьезное ДТП в Московской области на трассе М-9 «Балтия», в результате которого пять человек погибли. Об этом пишет портал «News house». По имеющейся информации, в маршрутке находились жители Псковской области.

ДТП произошло в 19.15 в воскресенье. Известно, что на 159-м км федеральной автодороги М-9 «Балтия» столкнулись легковой автомобиль Toyota, грузовой автомобиль и рейсовый микроавтобус, который двигался по маршруту «Москва - Великие Луки».

По предварительной версии, грузовик столкнулся с джипом, который двигался в попутном направлении, после чего внедорожник выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.



В результате удара микроавтобус вылетел в кювет, в его салоне пострадали семь пассажиров. В салоне внедорожника находились пять человек, в том числе двое детей. Все они погибли. Пятеро взрослых, которые пострадали в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, находятся в удовлетворительном состоянии, двое пострадавших детей в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает Фонтанка.ру, водителю фуры грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

«Водитель фуры задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.