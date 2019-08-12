ДТП с участием трех автомобилей затрудняет движение по Рижскому проспекту

Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей

До 7 августа закрыто движение на участке улицы Сибирцева в Великих Луках

Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД

ДТП значительно затрудняет движение на улице Советской Армии в Пскове

Участок улицы Маргелова в Пскове перекроют в августе в связи с ремонтными работами

В чем выгода автокредитования в Тинькофф?

На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шаттлах, автобусе №19 и пригородных автобусах

Маршрутки из Пскова в Петербург теперь будут отправляться от гостиницы «Рижская»

Псковское УГИБДД информирует автомобилистов об аварийных участках трасс в соседней Тверской области

Вячеслав Володин: В Госдуме нет инициативы о запрете приобретать машины без наличия парковочного места