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На перекрестке Коммунальной и Петровской в Пскове движение затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями. ВИДЕО

На пересечении улиц Коммунальной и Петровской в Пскове автомобильное движение затруднено из-за ДТП с участием трех автомобилей: «ВАЗа» и двух «Фольксвагенов». Как Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы, авария произошла утром 13 августа.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«"ВАЗ" выворачивал с Петровской и врезался в стоящий на светофоре на Коммунальной "Фольксваген". Иномарка, в свою очередь, зацепила другой, стоящий сзади "Фольксваген"», - добавили свидетели происшествия.

По предварительным данным, никто не пострадал.