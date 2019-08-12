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В тверских медучреждениях лечатся три великолучанки, выжившие в ДТП с пятью погибшими

Три жительницы Великолукского района, выжившие в ДТП с пятью погибшими на 159-м километре трассы М-9 «Балтия» в Московской области, содержатся в медицинских учреждениях Тверской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«На сегодняшний день состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное», - отметили в ведомстве.

Напомним, ДТП случилось 11 августа, в 19.15: столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту «Москва - Великие Луки», джип «Toyota» и грузовик.