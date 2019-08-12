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В Псковском районе врезались пикап и фура сети продуктовых магазинов. ВИДЕО

В деревне Виделебье Псковского района - на «порховской» трассе - в ДТП попали пикап «Nissan» и фура с прицепами, на которых изображено название сети продуктовых магазинов-ритейлеров. Об этом пишут в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Как Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы, авария произошла 14 августа.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Внедорожник не пропустил фуру», - отметили очевидцы.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадавших - нет.