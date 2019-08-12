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8-летнюю девочку сбили на «зебре» в Великих Луках

ДТП с пострадавшими произошли за минувшие сутки в Порхове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковскому региону.

14 августа в 10.53 поступило сообщение о ДТП в Порхове на улице Красноармейская, у дома 28. Водитель тягача «Урал 44202-31» не обеспечил безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и столкнулся с ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗа, женщина 1949 года рождения, не госпитализирована.

В 12.20 14 августа поступило сообщение о ДТП в Великих Луках на улице Ботвина, 15 с участием легкового автомобиля и пешехода.

Водитель «Фольксваген Поло», мужчина 1961 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на девочку 2011 года рождения. Ребенок с травмами госпитализирован.