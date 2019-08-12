АвтоМир / Происшествия / ДТП

На трассе Струги Красные - Цапелька сгорел микроавтобус. ВИДЕО

На 15-м километре трассы от поселка Струги Красные до деревни Цапелька Стругокрасненского района сгорел микроавтобус марки «Газель». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 15 августа, примерно в 11.15.

Видео: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Пострадавших нет, - добавили в ведомстве. - Чаще всего автомобили так загораются из-за разгерметизации топливной системы. Другая причина - короткое замыкание».

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной службы.