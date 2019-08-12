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В ДТП на перекрестке Некрасова и Октябрьского проспекта серьезно пострадал мотоциклист. ФОТО

В ДТП на пересечении улицы Некрасова и Октябрьского автомобиль «Lada Samara» столкнулась с мотоциклом. Мотоциклист серьезно пострадал. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло вечером 15 августа.

«Можно сказать, мотоцикл разбит вдребезги. Тело лежало на асфальте. Но на голове - все же был шлем. Возможно, не все потеряно», - добавил корреспондент.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, известно, что «Лада Самара» ехала со стороны Летнего сада, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова автомобиль стал поворачивать налево и в него врезался мотоциклист. Удар пришелся в заднюю пассажирскую дверь. В результате ДТП госпитализированы мотоциклист, и две женщины - водитель и пассажир «Лады».