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Пенсионера-велосипедиста сбили в Порховском районе

Два ДТП с велосипедистами произошли за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

15 августа в 08.57 поступило сообщение о ДТП на 156-м км автодороги Великий Новгород - Псков в Порховском районе с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Велосипедист, мужчина 1955 года рождения, столкнулся с «Хендай Элантра» под управлением мужчины 1989 года рождения. Велосипедист госпитализирован.

В 17.03 поступило сообщение о ДТП на улице Гагарина, 21 в Великих Луках с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Водитель автомобиля «Ока», мужчина 1950 года рождения, не уступил дорогу велосипедистке, женщине 1978 года рождения, произошло столкновение. Женщина получила травмы, но не была госпитализирована.