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На улице Вокзальной в Пскове столкнулись автомобиль и мопед

Сегодня, 16 августа, в Пскове на улице Вокзальной в 10.30 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель мопеда, мужчина 1960 года рождения, двигался по улице Вокзальной для поворота на улицу Яна Фабрициуса и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением мужчины 1989 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авто выезжало с Привокзальной площади и не предоставило мопеду преимущества при проезде перекрестка. В момент аварии оба водителя были трезвы. Госпитализация водителю мопеда не понадобилась, его диагнозы уточняются.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте