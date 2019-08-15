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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пустошкинском районе водитель получил травму головы в тройном ДТП

19.08.2019 11:01|ПсковКомментариев: 0

В Пустошкинском районе на 519-м километре трассы Москва - Балтия столкнулись грузовой фургон «Ford Transit», грузовик «Das Xf» с полуприцепом и легковой автомобиль «Nissan Teana». Водитель автомашины «Ford» получил травму головы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 17 августа, примерно в 17.00.

Источник: pixabay.com

«"Водитель «Ford" - мужчина 1971 года рождения - не справился с управлением, в результате чего столкнулся с грузовиком, за рулем которого был мужчина 1979 года рождения. А затем - с "Nissan Teana" поду управлением водителя 1954 года рождения», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что водителя «Ford» госпитализировали.

Теги: #ДТП #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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