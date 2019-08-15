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«Киа» врезалась в фуру в Себежском районе: среди пострадавших двое детей

Сегодня, 19 августа, около 10.15 произошло ДТП в Себежском районе на 52-м км трассы Опочка - Полоцк. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомобиль «Киа Сид» под управлением женщины, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество для проезда перекрестка большегрузу марки «Скания». За рулем фуры был мужчина.

В результате ДТП пострадали пассажиры легкового автомобиля - 4 человека, среди них 2 детей: мальчик 5 лет и девочка 13 лет. Установлено, что все они жители Петрозаводска.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы, предварительно, у них диагностированы травмы головы и перелом ключицы у девочки. Водитель большегруза не пострадал.