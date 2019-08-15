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Из-за ДТП перекрыта улица Петровская в Пскове. ФОТО

ДТП возле дома № 51 парализовало движение транспорта на улице Петровской в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, авария произошла 20 августа, ближе к полудню. По предварительным данным, участники аварии - автомобили «Волга» и «Volkswagen».

«"Волга" выезжала, сдавая назад, и врезалась в "Volkswagen": у иномарки помята водительская дверь», - отметил корреспондент.

Со слов корреспондента, никто не пострадал, а оба водителя этих автомобилей ждут сотрудников ГИБДД. За врезавшимися уже образовался затор в несколько легковых машин.