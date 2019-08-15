←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пушкинский тупичок
Трасса Р-23: дорога смерти
Права только через госуслуги
бензин или жидкое золото?
Работы на троечку
Катафоты на «зебре»
ещё ДТП 15.08.2019 19:067 В ДТП на перекрестке Некрасова и Октябрьского проспекта серьезно пострадал мотоциклист. ФОТО 22.08.2019 09:410 В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва 22.08.2019 09:380 17-летнего велосипедиста сбил в Гдовском районе житель Петербурга 20.08.2019 11:481 Из-за ДТП перекрыта улица Петровская в Пскове. ФОТО 19.08.2019 15:350 «Киа» врезалась в фуру в Себежском районе: среди пострадавших двое детей 19.08.2019 11:010 В Пустошкинском районе водитель получил травму головы в тройном ДТП
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

17-летнего велосипедиста сбил в Гдовском районе житель Петербурга

22.08.2019 09:38|ПсковКомментариев: 0

ДТП с участием велосипедиста произошло в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 20 августа в 21.55 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что около 21.45 произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек.

На 131-м км автодороги Псков - Гдов в Гдовском районе водитель-петербуржец 1982 года рождения за рулем автомашины «Хэндай Гетс» совершил наезд на велосипедиста, молодого человека 2002 года рождения, жителя поселка Смуравьево-2, который двигался по краю проезжей части.

В результате ДТП парень госпитализирован в больницу с множественными ссадинами и поверхностными ранами.

По предварительным данным ведомства, все участники ДТП находились в трезвом состоянии.

По данному происшествию возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4164 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
22.08.2019, 09:410 В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва 22.08.2019, 09:380 17-летнего велосипедиста сбил в Гдовском районе житель Петербурга 22.08.2019, 09:220 Участок дороги «Раихино - Лисихино» опасен для пешеходов и водителей - прокуратура 21.08.2019, 22:310 Минтранс РФ планирует создать единую систему мониторинга автобусных междугородних перевозок к 2021 году
21.08.2019, 21:200 Подготовка к Дню знаний стала главной темой заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 21.08.2019, 21:030 Модернизацию светофорного хозяйства Пскова обсудили на комиссии по БДД 21.08.2019, 20:160 Велогонки по Правилам дорожного движения прошли в Новосокольниках 21.08.2019, 18:377 Автобус с псковскими номерами замечен на городском маршруте в Москве
21.08.2019, 13:381 Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников 21.08.2019, 11:354 На водителя псковского автобуса №6 пожаловались из-за мобильника за рулем. ВИДЕО 21.08.2019, 09:235 О проблемах с ремонтом гдовской трассы рассказал местный житель на сайте губернатора 20.08.2019, 15:130 Простые правила для выбора автохимии
20.08.2019, 11:481 Из-за ДТП перекрыта улица Петровская в Пскове. ФОТО 20.08.2019, 08:370 Водители смогут не платить штраф, если не будут уведомлены о нем через портал госуслуг за 10 дней - законопроект 19.08.2019, 15:350 «Киа» врезалась в фуру в Себежском районе: среди пострадавших двое детей 19.08.2019, 11:010 В Пустошкинском районе водитель получил травму головы в тройном ДТП
19.08.2019, 10:090 Великолучанин нанес ущерб дорогам Башкортостана почти на 100 тысяч рублей 19.08.2019, 09:332 Работы по нацпроекту безопасных автодорог к концу полугодия исполнены на 12% из-за долгих переговоров с регионами - Счетпалата 19.08.2019, 08:301 Псковская область занимает 72-е место в рейтинге доступности бензина для населения 17.08.2019, 14:351 В Великих Луках 13-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с собакой
16.08.2019, 22:030 Мотоциклист, виновный в смерти 6-летней девочки на проспекте Энтузиастов, признан вменяемым 16.08.2019, 17:080 Из-за ДТП парализовано движение от улицы Советской до Юбилейной 16.08.2019, 16:370 В Великих Луках мотоциклист без водительских прав сбил пешехода 16.08.2019, 15:090 На улице Вокзальной в Пскове столкнулись автомобиль и мопед
16.08.2019, 10:050 Пенсионера-велосипедиста сбили в Порховском районе 15.08.2019, 21:210 Мужчина уснул за рулем и врезался в стелу АЗС в Куньинском районе 15.08.2019, 19:067 В ДТП на перекрестке Некрасова и Октябрьского проспекта серьезно пострадал мотоциклист. ФОТО 15.08.2019, 12:430 На трассе Струги Красные - Цапелька сгорел микроавтобус. ВИДЕО
15.08.2019, 09:470 8-летнюю девочку сбили на «зебре» в Великих Луках 14.08.2019, 23:430 В Псковском районе врезались пикап и фура сети продуктовых магазинов. ВИДЕО 14.08.2019, 22:110 В «Псковпассажиравтотрансе» извинились за поступок кондуктора, выставившего девочку из автобуса 14.08.2019, 13:010 В тверских медучреждениях лечатся три великолучанки, выжившие в ДТП с пятью погибшими
14.08.2019, 10:000 Девушка доставлена в больницу с травмами после ДТП в Дедовичском районе 14.08.2019, 09:000 Профессиональный подход и выгодные цены по диагностике и ремонту DSG доступны псковичам 14.08.2019, 08:500 С 15 августа будет закрыт для движения участок улицы Сибирцева в Великих Луках 14.08.2019, 08:1310 В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
13.08.2019, 20:182 Дмитрий Медведев подписал распоряжения о выделении Псковской области около 940 млн рублей на развитие автомобильных дорог 13.08.2019, 16:402 «Убитые дороги»: Будут ли в Пскове велодорожки? 13.08.2019, 16:362 Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Коммунальной в Пскове 13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах
13.08.2019, 12:090 На перекрестке Коммунальной и Петровской в Пскове движение затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями. ВИДЕО 13.08.2019, 10:220 В реанимацию доставлена велосипедистка после столкновения с мотоциклом в Великих Луках 13.08.2019, 09:370 Женщина за рулем «Лады» не уступила дорогу «Фольксвагену» в Великих Луках 13.08.2019, 09:150 На закрытие армейского конкурса «Десантный взвод» псковичей доставят бесплатные автобусы
12.08.2019, 20:132 ДТП с участием трех автомобилей затрудняет движение по Рижскому проспекту 12.08.2019, 16:490 Микроавтобус «Москва - Великие Луки» попал в страшное ДТП в Московской области 12.08.2019, 16:440 Когда в Сковородке появится автобусная остановка? - обращение на сайт губернатора 12.08.2019, 15:490 Штрафы на сумму более 6 млн рублей оплатили жители региона за вождение в пьяном виде
12.08.2019, 15:430 ГАИ предупреждает псковичей о возможных пробках в связи с закрытием армейских игр «Десантный взвод» 12.08.2019, 12:267 Александр Братчиков поручил подрядчику завершить все работы на улице Юности к 25 августа 12.08.2019, 11:274 Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыт для автомобильного движения. ФОТО 12.08.2019, 10:281 Эксперты составили рейтинг самых популярных люксовых машин в России
12.08.2019, 10:222 Пенсионерку сбили на «зебре» в Новосокольниках 12.08.2019, 10:050 Мужчина разбился в аварии в Хилово 12.08.2019, 09:460 Прокуратура выявила в Локнянском районе нарушения в ремонте дорог 12.08.2019, 09:120 В реанимации скончался еще один из участников субботнего ДТП в Островском районе
12.08.2019, 08:201 С сегодняшнего дня будет закрыт для движения участок Октябрьского проспекта в Пскове 11.08.2019, 21:290 Иномарка врезалась в ограждение на улице Глинки в Великих Луках 11.08.2019, 20:201 Названы автомобили, которые угоняют реже всего 11.08.2019, 16:070 Электрокар взорвался после ДТП. ВИДЕО
11.08.2019, 15:550 Авария произошла в районе Дамбы 10.08.2019, 22:001 Известный музыкант попал в аварию под Идрицей 10.08.2019, 12:1911 Стали известны подробности страшной аварии в Островском районе. ФОТО 10.08.2019, 11:500 В результате столкновения трех машин в Островском районе погиб человек, четверо пострадали
09.08.2019, 18:410 Областные власти и общественники провели приемку городских дорог, отремонтированных по нацпроекту БКАД 09.08.2019, 16:001 Когда и как менять втулки в машине? 09.08.2019, 13:510 В связи с аварийными работами на неделю будет закрыт участок Октябрьского проспекта в Пскове 09.08.2019, 09:520 В Печорах сотрудники Госавтоинспекции провели с байкерами совместный рейд
09.08.2019, 09:160 Закрыт для движения участок улицы Некрасова в Пскове 08.08.2019, 14:211 В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси 08.08.2019, 13:410 Минпромторг в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиля в России 08.08.2019, 11:440 Молодые великолучане угнали «Оку» и были задержаны полицией
08.08.2019, 11:050 Проверка светофора Рижский - Юбилейная в Пскове показала, что сбоев в работе нет 08.08.2019, 10:550 Велосипедистка попала в ДТП в Гдове 08.08.2019, 08:2710 Сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. ФОТО и ВИДЕО 07.08.2019, 19:005 Псковская ГИБДД: не занимайте парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.