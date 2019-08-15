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17-летнего велосипедиста сбил в Гдовском районе житель Петербурга

ДТП с участием велосипедиста произошло в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 20 августа в 21.55 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что около 21.45 произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек.

На 131-м км автодороги Псков - Гдов в Гдовском районе водитель-петербуржец 1982 года рождения за рулем автомашины «Хэндай Гетс» совершил наезд на велосипедиста, молодого человека 2002 года рождения, жителя поселка Смуравьево-2, который двигался по краю проезжей части.

В результате ДТП парень госпитализирован в больницу с множественными ссадинами и поверхностными ранами.

По предварительным данным ведомства, все участники ДТП находились в трезвом состоянии.

По данному происшествию возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»