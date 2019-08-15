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В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва

В Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали восемь человек, сообщили в ГИБДД.

Место ДТП. Фото ГУ МЧС по Московской области, РИА Новости

Как пишет РИА Новости, инцидент произошел на 69-м километре дороги М-9 «Балтия» в 06.30 утра. По предварительным данным, водитель заснул за рулем и съехал в кювет.

Автобус Golden Dragon следовал по маршруту Псков - Москва. В салоне было 14 пассажиров.

Фото: РЕН ТВ

В свою очередь, в МЧС сообщили, что в автобусе было 20 человек, шесть из них пострадали.

РЕН ТВ публикует список пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе «Балтия» в Московской области:

1) Сергей Исаев,

2) Анна Сушкова,

3) Дарья Савченко,

4) Оксана Иванова,

5) Анастасия Михарева,

6) Алексей Бедников.