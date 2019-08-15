В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва

В Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали восемь человек, сообщили в ГИБДД.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел на 69-м километре дороги М-9 «Балтия» в 06.30 утра. По предварительным данным, водитель заснул за рулем и съехал в кювет.
Автобус Golden Dragon следовал по маршруту Псков - Москва. В салоне было 14 пассажиров.
В свою очередь, в МЧС сообщили, что в автобусе было 20 человек, шесть из них пострадали.
РЕН ТВ публикует список пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе «Балтия» в Московской области:
1) Сергей Исаев,
2) Анна Сушкова,
3) Дарья Савченко,
4) Оксана Иванова,
5) Анастасия Михарева,
6) Алексей Бедников.