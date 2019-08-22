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Из-за пьяного водителя пассажирский автобус слетел в кювет в Пыталовском районе

В деревне Краули Пыталовского района пассажирский автобус «ПАЗ-33053» слетел в кювет. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 21 августа, в 20.20. По предварительной информации, водитель - мужчина 1967 года рождения, житель Пыталово - в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

«Пассажирка 1984 года рождения получила ушиб голени. Не госпитализирована, - уточнили в управлении. - Водитель не справился с управлением».

Кроме того, в пресс-службе добавили, что по факту ДТП возбуждено административное производство, по 12.24 КоАП РФ.