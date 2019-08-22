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На Рижском проспекте возле Телецентра сбили пешехода. ВИДЕО

На Рижском проспекте возле Телецентра автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте, где также опубликовано видео происшествия.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Очевидцы утверждают, что, когда автомобиль сбил человека, звук был такой, «как будто машина столкнулась с машиной».

Также один из очевидцев сообщил, что у пострадавшего сломана нога и рассечена голова. «Водитель адекватный. Говорит пешеход выбежал на полосу не успел среагировать», - добавил он.

Пользователи в комментариях разделились во мнениях по чьей вине произошло ДТП: одни обвиняют водителя, не сбавившего скорость перед пешеходным переходом и не отреагировавшего на притормозившую справа от него машину; другие – пешехода, которые недостаточно внимательно посмотрел по сторонам.