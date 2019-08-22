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Семья псковичей серьезно пострадала в жестком ДТП в Петербурге. ВИДЕО

В Приморском районе Санкт-Петербурга в жесткой аварии сегодня, 22 августа, серьезно пострадала семья псковичей. Как сообщают «Невские новости», инцидент произошел на пересечении улицы Савушкина и Карельского переулка.

Столкнулись две легковых машины. Очевидцы утверждают, что удар был очень сильным. Заднюю часть Nissan красного цвета, в которую въехали, смяло. Со слов очевидцев, водитель Volkswagen Jetta, который врезался в Nissan, мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

В Nissan же двигалась семья из Пскова, отец семейства попал в реанимацию. Также пострадала 16-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы, и 8-летняя девочка - ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.