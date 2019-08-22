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Стали известны подробности ДТП с пешеходом на Рижском проспекте в Пскове

22 августа в 19.38 в полицию города Пскова от очевидцев поступило сообщение о ДТП с участием пешехода и автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, по официальным данным, ДТП произошло в 19.06 у дома № 71 по Рижскому проспекту. Водитель «Киа Спектра», мужчина 1991 года рождения, совершил наезд на мужчину-пешехода 1970 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травму головы, перелом ноги, госпитализирован в больницу

В настоящий момент профильным ведомством проводится проверка.