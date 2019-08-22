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Молодой человек погиб, девушка получила серьезные травмы в ДТП в Пустошкинском районе

Смертельное ДТП произошло в Пустошкинском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, от диспетчера скорой помощи в полицию поступило сообщение о том, что 23 августа в 2.17 на 459-м км трассы Петербург-Невель в Пустошкинском районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Автомобиль «ВАЗ 2110» под управлением мужчины 1997 года рождения врезался в стоящий впереди грузовой автомобиль «Рено», которым управлял мужчина 1972 года рождения.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб, пассажир «ВАЗа», девушка 1997 года рождения, по предварительным данным, получила травму лица и закрытую черепно-мозговую травму, не госпитализирована.