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Сотрудник силового ведомства в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода в Пскове

Стали известны новые подробности ДТП с пешеходом на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по предварительным данным, за рулем автомобиля «Киа Спектра», сбившего вчера, 22 августа, вечером мужчину-пешехода на Рижском проспекте, находился сотрудник силового ведомства, у которого установлено состояние алкогольного опьянения.

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил проведение проверки по данному факту сотрудникам первого отдела по расследованию особо важных дел ведомства.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Неоценимую помощь в выяснении обстоятельств могут сыграть полученные от водителей записи с видеорегистраторов автомобилей. В связи с этим следственное управление просит лиц, располагающих информацией об обстоятельствах происшествия и записями с видеорегистраторов, способных дать следователям дополнительную информацию, сообщить об этом по телефону в Пскове - 290-613.

Ход проверки находится на личном контроле руководителя управления.