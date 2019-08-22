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В ДТП около кафе «Березка» в Пскове иномарка сбила двух мужчин

В ДТП около кафе «Березка», расположенном на Рижском проспекте, 92, в Пскове, автомобиль «BMW» сбил двух мужчин. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 23 августа, около 23.00.

«По предварительным данным, оба мужчины, которым - около 40 лет, находятся в тяжелом состоянии. Обоих - госпитализировали, - отметили в управлении. - Иномарка ехала по Рижскому проспекту, в сторону центра города. Водитель 1985 года рождения не смог вовремя среагировать и сбил мужчин на пешеходном переходе».

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что, по предварительной информации, водитель иномарки не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.