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На трассе Петербург-Псков автомобиль сбил лося и улетел в кювет

Лось выбежал на дорогу и попал под машину на 100-м километре трассы из Петербурга в Псков, возле деревни Сорочкино. Об этом сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте.

По словам очевидцев, животное, которое оказалось довольно крупным, погибло. Автомобиль марки Opel при этом вылетел в кювет. Данных о пострадавших нет. Известно, что в машине находились дети, они были пристегнуты.

Водителю пришлось вызвать эвакуатор, чтобы вытащить транспортное средство из кювета после ДТП.

Bз-за ДТП на трассе Петербург-Псков, где сбили лося, уточнили пользователи соцсети, образовалась длинная пробка. Она превысила 10 км.

Добавим, что за сбитого лося предусмотрен штраф - 80 тысяч рублей. Однако есть ряд обстоятельств, которые могут смягчить или совсем устранить вину водителя в ДТП с лосем. Это недостаточная освещенность дороги, отсутствие предупреждающего указателя поблизости, попытки водителя объехать животное, а также соблюдение скоростного режима и езда с включенными фарами.