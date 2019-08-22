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В Псковском районе ищут свидетелей ДТП с пострадавшими, случившемся из-за водителя в наркотическом опьянении

Полицейские ищут свидетелей ДТП, случившемся у дома № 18 Хвойного проезда деревни Голубово Псковского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этой аварии, произошедшей 9 мая - около 11.00 - пострадало 2 пассажира.

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«Водитель автомобиля "ВАЗ-21101" мужчина 1981 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся», - напомнили в ведомстве.

Сотрудники полиции просят очевидцев данного ДТП обратиться в органы предварительного следствия. Позвонить по телефону 8 (8112) 593-327 или обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 26. Кроме того, обратиться можно также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району: 676-872.