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В Воронежской области в ДТП с шестью пострадавшими травмы получили три псковички. ФОТО

На 687-м километре автодороги «Дон» в Павловском районе Воронежской области автомобиль «Kia Ceed», которым управлял 48-летний житель Пскова, столкнулся с микроавтобусом «Volkswagen Transporter». Как пишет РИА «Воронеж», авария произошла 24 августа около 17.20. По предварительным данным, автомобиль «Kia» ехал в сторону Москвы.

Как сообщает СМИ, в ДТП пострадало 6 человек. Трое из них - пассажирки «Kia», псковички: 16-летняя и 21-летняя девушки, а также 65-летняя женщина. Другие трое - жители Смоленской области: 65-летний водитель «Volkswagen» и две его 65-летние пассажирки.

Источник: пресс-служба УМВД России по Воронежской области