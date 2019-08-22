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В Тверской области пскович на грузовике сбил супружескую пару и скрылся

В Ржевском районе Тверской области - на 233-м километре автодороги М-9 «Балтия» - грузовик Scania R420 сбил супружескую пару, идущую по обочине в попутном направлении. Водитель большегруза - 58-летний житель Псковской области - скрылся с места ДТП. Как сообщает портал Tvtver.ru, авария произошла 24 августа.

Источник: пресс-служба УГИБДД УМВД по Тверской области

«Один из пострадавших- 82-летний мужчина - скончался на месте. Его 58-летняя спутница госпитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД России по Тверской области», - сообщает портал.

Кроме того, на сайте говорится, что позже сотрудники правоохранительных органов остановили большегруз с характерными повреждениями - задержали жителя Псковской области, который управлял этим транспортным средством. Сейчас же суд арестовал предполагаемого нарушителя.

«Уголовное дело было возбуждено по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения)», - пишет портал.