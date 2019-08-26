АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове очевидец помог оперативно задержать пьяного водителя, сбившего несовершеннолетнюю

В Пскове очевидец помог сотрудникам полиции оперативно задержать нетрезвого водителя на легковом автомобиле Kia Rio, который около дома № 64 по улице Леона Поземского сбил несовершеннолетнюю девушку и скрылся с места аварии. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД по Пскову, само ДТП произошло 29 августа, в 12.20.

Фото: Алексей Яковлев

«Автомобиль, которым управлял водитель 1964 года рождения, совершил наезд на девушку 2004 года рождения, когда она по нерегулируемому пешеходному переходу переходила проезжую часть, - отметили в ведомстве. - В 12.35 у дома № 12 по улице Гражданской водителя удалось задержать сотрудникам ГИБДД. Оперативно задержать - помог очевидец. С места ДТП он следовал в машине за нарушителем и ориентировал дежурные части: сообщал местонахождение последнего».

Кроме того, в ведомстве добавили, что у нарушителя выявили состояние алкогольного опьянения. А пострадавшая, по предварительным данным, получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого предплечья, а также ссадину левого локтевого сустава. Сотрудники скорой помощи госпитализировали девушку в Детскую областную больницу.