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На Октябрьской площади в Пскове женщина на иномарке нарушила ПДД и сбила подростка-мотоциклиста

На Октябрьской площади в Пскове автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась женщина, сбил 16-летнего мотоциклиста на Yamaha. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Пскову, ДТП произошло 29 августа, примерно в 18.15.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Женщина выезжала с улицы Советской на главную полосу движения, по которой ехал мотоциклист, и сбила последнего», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что мотоциклист получил перелом левой ключицы, ссадины и ушибы. Сотрудники скорой помощи доставили подростка в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции.