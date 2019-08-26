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В ДТП в Псковском районе пострадал водитель перевернувшейся легковушки. ФОТО

В Псковском районе, на трассе Псков - Порхов, столкнулись «Ваз-2115» и Volkswagen, в результате - водителя отечественного автомобиля госпитализировали. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 29 августа, в 18.20.

«По предварительной информации, на закругленном участке дороги «Ваз» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в управлении добавили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»