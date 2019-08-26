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Фура и легковой автомобиль столкнулись в Опочецком районе, пострадали водители

Фура и легковой автомобиль столкнулись в деревне Зуйково Опочецкого района на трассе Санкт-Петербург - Киев сегодня, 1 сентября, около 13 часов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной информации водитель большегруза «Мерседес», мужчина 1990 года рождения, житель Великого Новгорода, выехал на встречную полосу, не справился с управлением автомобиля и столкнулся с «Ладой Приорой», под управлением мужчины 1986 года рождения, который является жителем Тверской области.

В результате ДТП водители получили травмы, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Их диагнозы и обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками ГИБДД.