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Водителю, совершившему ДТП в Псковском районе в наркотическом опьянении, грозит тюрьма

Заместителем прокурора Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Псковского района совершившего нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе следствия установлено, что в мае водитель, управляя автомобилем «ВАЗ – 21101» в состоянии наркотического опьянения, двигался по деревне Голубово Псковского района. В силу своего утомленного состояния и нахождения в наркотическом опьянении, уснул за рулем своего автомобиля, в результате чего пересек проезжую часть справа налево, съехал в левый по ходу своего движения кювет, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине водителя, пассажиру автомобиля были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.