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Водитель «Опеля» сбил пешехода в Пскове

Водитель «Опеля» сбил пешехода в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 2 сентября 13.35 у дома №30-а по улице Кузбасской дивизии (в Восточном проезде).

Водитель автомашины «Опель Астра», мужчина 1983 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину 1947 года рождения. У пострадавшего выявлен ушиб правой кисти и правого бедра, отпущен домой.

По факту наезда на пешехода проводится административная проверка. В отношении водителя назначена химико-токсикологическая экспертиза.

Фото: https://vk.com/ghest_pskov