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«Лада» опрокинулась после столкновения с «Мицубиси» на Октябрьском проспекте Пскова. ФОТО

«Лада» опрокинулась после столкновения с «Мицубиси» на Октябрьском проспекте Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 3 сентября в 00.40 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова.

Водитель «Лады Гранты», мужчина 1998 года рождения, при выезде с второстепенной дороги совершил столкновение с «Мицубиси Лансером» под управлением мужчины 1978 года рождения. После столкновения «Лада» врезалась в светофор, автомобиль опрокинулся.

Телесные повреждения получили несколько человек. У водителя «Мицубиси», по предварительной информации, выявлен ушиб передней брюшной стенки, доставлен в областную больницу.

Водитель «Лады» со ссадинами лица отпущен. Пострадали пассажиры «Лады» - 1993 года рождения и 2003 года рождения. У первого выявлены ссадины лица, ушиб почки у второго, предположительно, перелом ребер. Доставлены в больницу.

Водитель «Лады» трезвый, у водителя «Мицубиси» кровь направлена на исследования.

«Лансер» двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении от Октябрьской площади в сторону вокзала. Водитель рассказал полицейским, что светофор работал в желтом мигающем режиме. В момент движения на перекрестке он увидел, что с улицы Некрасова со стороны ул. Ленина, не пропуская его, движется «Лада Гранта».

Водитель «Лады» сообщил, что не заметил автомобиль на главной дороге.