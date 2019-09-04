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В Красногородском районе будут судить виновника смертельного ДТП

Прокурором Красногородского района в Пыталовский районный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жителя Опочецкого района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, то есть в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что в мае 2019 года данный мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Советская в Красногородске, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате данного ДТП один из пешеходов от полученных травм скончался на месте, а второму пешеходу были причинены телесные повреждения, которые нанесли ему тяжкий вред здоровью.

Санкция пункта «а» части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.