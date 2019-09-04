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Четыре женщины госпитализированы после наезда «Шевроле» на остановку в Пскове

Четыре женщины госпитализированы сегодня утром после наезда автомашины «Шевроле» на автобусную остановку на улице Леона Поземского в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, женщина 1940 года рождения попала в больницу с диагнозом «открытый перелом бедра», женщина 1952 года рождения получила перелом плеча, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга), женщина 1955 года – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины, женщина 1966 года - травму живота, открытый перелом голени, черепно-мозговую травму.

Напомним, ДТП произошло утром 4 сентября на улице Леона Поземского в Пскове, напротив дома №115. Около 7.40 автомобиль «Шевроле» въехал в автобусную остановку. Водитель «Шевроле» скончался.