Пьяный водитель въехал в столб на улице Новоселов в Пскове. ФОТО

Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением и въехал в фонарный столб на улице Новоселов в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Пскову, ДТП произошло 4 сентября около 17:30 возле дома №36.
Фото здесь и далее: очевидцы, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте
На месте работают инспектора ДПС.
После медицинского освидетельствования установлено, что водитель 1962 года рождения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Автомобиль и опора ЛЭП получили технические повреждения.