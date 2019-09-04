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Пьяный водитель въехал в столб на улице Новоселов в Пскове. ФОТО

Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением и въехал в фонарный столб на улице Новоселов в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Пскову, ДТП произошло 4 сентября около 17:30 возле дома №36.



Фото здесь и далее: очевидцы, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

На месте работают инспектора ДПС.

После медицинского освидетельствования установлено, что водитель 1962 года рождения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Автомобиль и опора ЛЭП получили технические повреждения.