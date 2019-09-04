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Нетрезвый житель Ленобласти устроил ДТП на трассе в Пушкиногорском районе

4 сентября в 23.20 на 373-м километре трассы Р-23 в Пушкиногорском районе водитель автомашины «Хендай Солярис», житель Ленинградской области 1955 года рождения, неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспорта, в результате чего совершил столкновение с попутно идущим автомобилем «Валдай». Им управлял великолучанин 1972 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель не госпитализирован, но у него диагностированы ушибы и перелом правой кисти.

Установлено, что в момент аварии водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.