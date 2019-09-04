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Бабушку и внука сбил водитель «Фольксвагена» на «зебре» в Великих Луках

5 сентября около 14.00 у дома 68 по Октябрьскому проспекту в Великих Луках произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомашины «Фольксваген Амарок», житель деревни Поречье Великолукского района 1956 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов: женщину 1947 года рождения и мальчика 2010 года рождения.

Бабушка и внук переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы были госпитализированы: бабушка получила ушибы и переломы конечностей, ребенок - получил ушибы.

Установлено, что в момент ДТП водитель был трезв, по данному факту проводится проверка