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Нетрезвые мужчины пострадали в ДТП в Красногородском районе

Около 16.05 5 сентября на 5-м километре автодороги Красногородск - Демидово Красногородского района водитель автомашины ВАЗ-2106, молодой человек 1996 года рождения, не справился с управлением, в результате транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель получил ушиб головного мозга, множественные раны головы и шеи и был госпитализирован.

Пассажир легковушки - мужчина 1983 года рождения - получил перелом ребер и ссадины, также госпитализирован.

Установлено, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.