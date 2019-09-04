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«Mitsubishi Galant» перевернулся в Опочецком районе: пассажирка скончалась, водитель впал в кому

ДТП произошло 6 сентября на трассе Опочка-Себеж в Опочецком районе. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение об аварии с участием легкового автомобиля поступило на пульт дежурного в пятницу в 14.18. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Подробности происшествия изложены в сообществе «Псков ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Фото из группы «Псков ДТП и ЧП» «ВКонтакте»

На 8-м километре автодороги Опочка - Дубровка - Себеж - до границы с Республикой Беларусь, водитель автомашины «Mitsubishi Galant», гражданин 1990 года рождения, ранее лишенный права управления транспортным средством), не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения, после чего автомашина перевернулась.

В результате ДТП водитель получил тяжкие телесные повреждения (ушиб головного мозга, кома 1 степени). Пассажирка автомашины 1998 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение.