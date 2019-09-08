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Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов на трассе Петербург - Псков

Три микроавтобуса столкнулись в Лужском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

«На 115 км Киевского шоссе в Лужском районе Ленобласти произошло ДТП с участием трех микроавтобусов: Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на встречную полосу движения», - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В управлении МВД также подтвердили гибель двух человек. «В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства и причины аварии», - добавили в ведомстве. Кроме того, в полиции ТАСС сообщили, что в ДТП пострадали не менее двух человек.

В Упрдоре «Северо-Запад» уточнили, что движение из-за ДТП на участке федеральной трассы ограничено, проезд автомобилей осуществляется в реверсивном режиме. При этом, по данным учреждения, на трассе столкнулись четыре автомобиля.