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Велосипедистка с 4-летним ребенком врезалась в «Мазду» в Дно

Около 08.10 10 сентября на перекрестке улиц Петрова и Советской в городе Дно произошло ДТП с участием велосипедиста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, велосипедистка 1973 года рождения, перевозившая мальчика 2015 года рождения, проезжая перекресток, совершила столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением женщины 1983 года рождения.

В результате ДТП велосипедистка госпитализирована с травмами головы и ушибами. Ребенок также получил травмы, но госпитализация не потребовалась.