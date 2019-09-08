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За неделю псковские спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП

С 5 по 11 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 22 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и пострадало – 19. В четырех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован один пострадавший. Травмированным гражданам доврачебная помощь не оказывалась.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства и один раз ликвидация вторичных факторов.