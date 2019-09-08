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Выезд «Шкоды» на встречку стал причиной ДТП в Стругокрасненском районе

Причиной ДТП в Стругокрасненском районе, которое произошло сегодня, 12 сентября, около 7 часов утра, по предварительной информации, стал выезд «Шкоды» на полосу встречного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фото из сообщества ВКонтакте «Жесть по-Псковски»

В результате ДТП водитель «Шкоды» получил травму головы, а также иные повреждения, в результате чего был госпитализирован в больницу.

Его пассажир получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

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В настоящее время сотрудниками профильного ведомства проводится проверка.