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Трактор врезался в ВАЗ в Островском районе, три человека пострадали

15 сентября в 11.00 на 20-м км автодороги Остров - Вышгородок в Островском районе мужчина 1973 года рождения за рулем трактора ЮМЗ-6АЛ совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21074 под управлением водителя 1967 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали водитель ВАЗа и его пассажиры: мужчина 1974 года рождения и юноша 2002 года рождения. Не госпитализированы.

15 сентября в 16.15 на 62-м км автодороги Заполье - Плюсса - Ляды - Гдов в Плюсском районе водитель 1976 года рождения за рулем автомашины «Вольво Х7» не выбрал безопасный скоростной режим и на опасном повороте съехал в правый кювет. В результате пострадали водитель и пассажиры: 1952, 1979 годов рождения и девочка 2011 года рождения. Не госпитализированы.