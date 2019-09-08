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На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей

На улице Максима Горького в Пскове, рядом с Псковской областной клинической больницей, произошло ДТП, участниками которого стали около 6 автомобилей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы, авария случалась вечером 16 сентября.

Кроме того, примерно это же время на пересечении улиц Максима Горького и Пароменской произошло ДТП, в котором легковушка «Skoda» врезалась в машину скорой помощи.

«Движение затруднено», - добавили очевидцы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка: выясняются обстоятельства аварий.