←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бензин или жидкое золото?
Катафоты на «зебре»
Трасса Р-23: дорога смерти
Пушкинский тупичок
Работы на троечку
Права только через госуслуги
ещё ДТП 08.09.2019 08:580 «Mitsubishi Galant» перевернулся в Опочецком районе: пассажирка скончалась, водитель впал в кому 16.09.2019 17:320 На площади Ленина в Пскове легковой автомобиль въехал в автобус 16.09.2019 16:462 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей 16.09.2019 16:380 В ДТП на трассе Великие Луки - Новосокольники пострадала автоледи 16.09.2019 08:451 Трактор врезался в ВАЗ в Островском районе, три человека пострадали 15.09.2019 13:570 Фура и легковушка столкнулись в районе деревни Черская в Палкинском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей

16.09.2019 16:46|ПсковКомментариев: 2

На улице Максима Горького в Пскове, рядом с Псковской областной клинической больницей, произошло ДТП, участниками которого стали около 6 автомобилей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы, авария случалась вечером 16 сентября.

Кроме того, примерно это же время на пересечении улиц Максима Горького и Пароменской произошло ДТП, в котором легковушка «Skoda» врезалась в машину скорой помощи.

«Движение затруднено», - добавили очевидцы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка: выясняются обстоятельства аварий.

Теги: #ДТП #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4512 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.09.2019, 17:320 На площади Ленина в Пскове легковой автомобиль въехал в автобус 16.09.2019, 16:462 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей 16.09.2019, 16:380 В ДТП на трассе Великие Луки - Новосокольники пострадала автоледи 16.09.2019, 12:110 964 водителя привлечены к ответственности в Пскове за тонировку стекол с начала года
16.09.2019, 09:384 Администрация Пскова объявила аукционы на ремонт еще 6 улиц 16.09.2019, 08:451 Трактор врезался в ВАЗ в Островском районе, три человека пострадали 15.09.2019, 13:570 Фура и легковушка столкнулись в районе деревни Черская в Палкинском районе 15.09.2019, 13:310 В Невельском районе перевернулся микроавтобус
15.09.2019, 12:290 В результате ДТП в Великих Луках пострадали женщина и ребенок 15.09.2019, 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП 13.09.2019, 17:540 Назван средний возраст владельцев автомобилей Toyota в России 13.09.2019, 17:421 Ремонтные работы на участке дороги «Гдов - Краколье» вышли на финишную прямую
13.09.2019, 12:530 Водитель, уснувший за рулем, устроил ДТП на Ленинградском шоссе 13.09.2019, 10:320 В Минфине спрогнозировали снижение цен на ОСАГО для «идеальных» водителей 13.09.2019, 09:562 На псковских автобусных остановках появятся 7 новых информационных табло 13.09.2019, 08:142 Росстандарт узнал о недоливе на каждой пятой заправке
12.09.2019, 16:311 Выезд «Шкоды» на встречку стал причиной ДТП в Стругокрасненском районе 12.09.2019, 14:120 За неделю псковские спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП 12.09.2019, 13:240 В Псковской области готовят ремонт моста через реку Обдех в Печорском районе 12.09.2019, 12:071 Дорожники заменили 14 водопропускных труб на трассе Р-56 в Псковской области
12.09.2019, 11:100 Полицейским пришлось стрелять для остановки пьяного водителя в Пскове 12.09.2019, 10:320 Старт акции «Безопасный путь в школу» дали единороссы в Невеле 12.09.2019, 10:261 5-летнего мальчика сбили на улице Труда в Пскове 12.09.2019, 10:100 В Стругокрасненском районе при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля пострадали два человека
12.09.2019, 09:560 Стоимость билета на автобус «Псков - Витебск» снижена 12.09.2019, 09:370 Псковичам предлагают программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» от 3% 11.09.2019, 18:300 Псковичи могут стать обладателями стильного кроссовера LADA XRAY Cross с выгодой до 137 190 рублей 11.09.2019, 17:270 С 13 сентября билеты на автобусы «Псков – Новгород» и «Псков – Великие Луки» станут дешевле
11.09.2019, 17:082 В Псковском районе ведется ремонт автодороги «Псков-Ваулино-Торошино» 11.09.2019, 15:030 На участке улицы Розы Люксембург в Великих Луках закрыто движение транспорта 11.09.2019, 12:214 В рамках нацпроекта на дороге «Псков-Родина» завершаются ремонтные работы 11.09.2019, 12:080 Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей
11.09.2019, 11:271 Ответственность за нелегальные пассажирские перевозки предложили ужесточить 11.09.2019, 10:512 Интерактив: Километры до автобусных остановок на Запсковье 11.09.2019, 10:360 «Шкоду» угнали в Великих Луках 11.09.2019, 09:486 Дорожные организации проигнорировали торги по ремонту улиц Лагерной и Пароменской в Пскове
11.09.2019, 09:210 Пытавшаяся задержать автомобиль нетрезвая женщина пострадала в ДТП в Пскове 11.09.2019, 09:130 Велосипедистка с 4-летним ребенком врезалась в «Мазду» в Дно 11.09.2019, 09:041 Легенда «Дакара» прибудет на ралли «Псков Ганзейский» 10.09.2019, 20:500 Услуга по регистрации ТС и прицепов в Себежском ГИБДД временно не предоставляется
10.09.2019, 15:320 Покупая LADA Granta в сентябре, псковичи получат выгоду до 83 980 рублей 10.09.2019, 15:010 В Великолукском районе «скорая помощь» столкнулась с лосем и микроавтобусом 10.09.2019, 14:342 В Пскове установят новые пешеходные светофоры на Рижском проспекте и проспекте Энтузиастов 10.09.2019, 08:460 Марка Volkswagen поменяла свой логотип
10.09.2019, 08:310 В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек 09.09.2019, 21:323 Губернатор Михаил Ведерников утвердил планы дополнительных дорожных работ в регионе 09.09.2019, 20:000 В Псковском районе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку 09.09.2019, 19:120 Псковское ГИБДД: необходимо сдать водительское удостоверение при лишении права управлять автомобилем
09.09.2019, 16:300 Выбрать свой подарок при покупке LADA LARGUS предлагает автосалон «Псков-Лада»  09.09.2019, 15:140 Минтруд предложил ограничить бесплатную парковку для инвалидов III группы 09.09.2019, 12:290 Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов на трассе Петербург - Псков 09.09.2019, 12:000 «Псков-Лада» дарит бензин всем иногородним покупателям
09.09.2019, 11:530 Нетрезвые водители задержаны полицией в Пскове и Печорском районе 09.09.2019, 10:160 Мотоциклист получил травмы после ДТП в Новосокольническом районе 09.09.2019, 10:020 Женщину сбили на улице Советской Армии в Пскове 08.09.2019, 08:580 «Mitsubishi Galant» перевернулся в Опочецком районе: пассажирка скончалась, водитель впал в кому
07.09.2019, 09:310 Правила получения водительских прав для некоторых категорий задумали изменить 06.09.2019, 19:230 Еще один перекресток с разрешенным «правым поворотом» на красный сигнал светофора появится в Пскове 06.09.2019, 18:362 На улице Юбилейной будут «переформатированы» полосы движения транспорта на дамбе 06.09.2019, 18:140 В Пскове может появиться новый светофор на Октябрьском проспекте
06.09.2019, 17:590 В Пскове введут одностороннее движение на Сиреневом бульваре 06.09.2019, 17:140 120 человек погибли в ДТП с участием автобусов с начала 2019 года 06.09.2019, 16:152 В этом году в Великих Луках начнется масштабная реконструкция перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина 06.09.2019, 15:410 Lada Vesta в сентябре еще выгоднее для псковичей
06.09.2019, 15:290 Специалисты завершают работы на мосту через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 06.09.2019, 12:2510 Реестр дорог 13-го избирательного округа Пскова предлагает составить Галина Неваленная 06.09.2019, 10:085 Фотофакт: Вжух! И к нашему крыльцу ведет пешеходный переход 06.09.2019, 09:300 Глобальную акцию по реализации автомобилей Škoda объявляет «Автотим Псков»
06.09.2019, 08:560 Нетрезвые мужчины пострадали в ДТП в Красногородском районе 06.09.2019, 08:510 Бабушку и внука сбил водитель «Фольксвагена» на «зебре» в Великих Луках 06.09.2019, 08:310 Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar 05.09.2019, 18:550 В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
05.09.2019, 18:443 В Пскове проведут ямочный ремонт дворовых проездов. СПИСОК 05.09.2019, 11:340 На время проведения первенства Псковской области по велоспорту в Великих Луках изменятся маршруты автобусов 05.09.2019, 10:070 Нетрезвый житель Ленобласти устроил ДТП на трассе в Пушкиногорском районе 05.09.2019, 09:590 348 метров тротуара на Инженерной отремонтируют почти за миллион рублей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.